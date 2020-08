Marsala 2020, i marsalesi come Ponzio Pilato o popolo libero e non sudditi...

13/08/2020 14:00:00

Marsala 2020. La storia sacra come metafora della campagna elettorale. Ponzio Pilato, Gesù Cristo, Barabba, Popolo/Sudditi. Gli Astensionisti alias Pilato, candidato sindaco migliore colui che abbia temperanza coraggio e generosità alias Gesù Cristo, candidato sindaco politicante alias Barabba, noi elettori alias popolo/Sudditi.

La vicenda vangelica è conosciuta anche da agnostici e atei. Ponzio Pilato politico romano era il "prefetto" della provincia romana giudaica. Fu investito nel giudizio di Gesù, la domanda per l'accusa rivolta al figlio di Dio fu:<<sei tu il re dei giudei? >>, <<se tu lo dici, io sono re... >>.

Non volle assumersi la responsabilità è delegò al popolo la scelta tra Cristo e Barabba. Il prossimo 4 e 5 ottobre, i libetani saranno chiamati a decidere per il successivo lustro il sindaco della città. Dopo aver interrogato Gesu alias Di Girolamo-Grillo-A. Rodriquez - S. Grasso - Figlioli, dovrà scegliere. Nell'ultima elezione del 2015 il 30,92%, astenendosi non scelse tra A. Di Girolamo-Grillo( non è omonimia, sono sempre loro)-Angileri (M5S)-Armato(Lega).

Il restante anch'essi delegati scelsero il loro Gesù alias primo cittadino. Il regno è stato molto controverso (perifrasi). Vox populi vox dei, dice che sbagliando scelsero Barabba. La storia si ripeterà a breve, brevissimo, il popolo/Sudditi, e tante volte decidiamo di essere Sudditi e non persone libere, verrà chiamato a nominare l'abitante di quartiere spagnolo e discepoli. Quet'ultimi compresi i miscredenti saranno in 24, in diminuzione rispetto al vangelo precedente (legge regionale elettorale) di 6 unità, gli aspiranti saranno centinaia. Noi marsalesi saremo o Ponzio Pilato o popolo libero non Sudditi. Rammentiamolo il 4 ottobre e forse riusciremo a cambiare la storia.

Vittorio Alfieri