Di Girolamo e Nuccio si sono visti. Nodi irrisolti per Grillo 

18/08/2020 08:29:00

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede del Pd a Marsala, una riunione tra i vertici dei Cento Passi, il segretario provinciale dem Domenico Venuti, il sindaco Alberto Di Girolamo e il rappresentante di Città Futura, Daniele Nuccio.

L’obiettivo era quello di risanare le fratture che hanno negli anni portato il consigliere Nuccio a prendere le distanze dall’Amministrazione. Nelle ultime settimane il tentativo di Nuccio è stato quello di creare una forte candidatura da contrapporre a Di Girolamo, la figura di Andreana Patti è stata lanciata nell’agone politico ma non ha trovato riscontro nelle alleanze politiche, sarebbe potuta andare avanti ma con una sconfitta quasi certamente da incassare.

Si è ventilata anche la possibilità di una candidatura a sindaco dello stesso Nuccio, ma risultava di fatto debole con una lista che avrebbe comunque dovuto arrivare allo sbarramento per ottenere almeno un seggio in consiglio comunale.

Si è messa in moto la macchina regionale, l’obiettivo è quello di ricompattare tutto il centrosinistra.

E ieri questo ulteriore passo fatto a Marsala ha portato i suoi frutti, il clima è stato ristabilito, ci saranno ulteriori incontri proprio a breve.

Il Pd non ne fa un mistero: si vuole allargare fino ai Cinque Stelle, ricalcando l’alleanza nazionale. Un sodalizio che in Sicilia ha trovato già espressione in altre realtà come Termini Imerese. Si lavorerà anche per tentare questa carta di aggregazione per rendere la coalizione di Alberto Di Girolamo ancora più forte.

Del resto i rapporti tra Nuccio e il candidato sindaco dei pentastellati, Aldo Rodriquez, sono da sempre molto buoni.

Dall’altra parte Massimo Grillo incontrerà la coalizione nella giornata di domani, ma anche questo pomeriggio ci saranno degli incontri, il nodo da sciogliere pare non sia più nemmeno quello della Lega che come partito ha deciso di fare una propria battaglia identitaria, con il simbolo di bandiera, e sono alla ricerca del candidato sindaco. La Lega potrebbe non essere da sola in questo passaggio politico, da Roma la dirigenza prevede che il partito di Matteo Salvini vada in coppia con Fratelli d’Italia, vedasi Agrigento.

Insomma, la partita è aperta. E i giochi non sono fatti.