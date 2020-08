Coronavirus. Casi a Mazara, verifiche a Pantelleria. Nuovo boom di positivi in Sicilia

29/08/2020 06:00:00

A Pantelleria si sta cercando di andare a ritroso nei movimenti di un turista, di Caltanissetta, che è stato in vacanza sull’isola e, tornato a casa, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.



Il giovane è asintomatico, come abbiamo raccontato qui. Ha fatto il tampone il 26 Agosto. E' stato a Pantelleria dal 16 al 21 Agosto in un Bed and Breakfast. I cinque giorni di tempo passati dal suo rientro a casa fino al tampone lasciano sperare che, magari, non ha contratto il coronavirus a Pantelleria.

"State tranquilli, non c'è niente di ufficiale. Vi informerò io appena ci sono novità" aveva detto il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, a proposito della notizia di un giovane di Caltanissetta che era stato in vacanza a Pantelleria nei giorni scorsi e che è stato trovato positivo al coronavirus.

Il Sindaco, tanto per cambiare, non si è fatto più vedere nè sentire. Quindi per lui magari non è successo nulla.

In realtà però c'è la comunicazione ufficiale delle due Asp, quella di Caltanissetta, che ha confermato il caso, e quella di Trapani, che ha attivato tutti i controlli a ritroso per risalire ai contatti che l'uomo ha avuto a Pantelleria. Poi, in serata, ecco il messaggio del Sindaco.

A Mazara intanto c’è un nuovo caso di Coronvirus, come comunicato dal sindaco Salvatore Quinci. Secondo alcune testate locali invece i casi a Mazara sarebbero due, anche se non ancora accertati. Uno di questi sarebbe un parente dell’uomo risultato positivo allo test pochi giorni fa, ma non risulta tra quelli registrati in provincia poiché il giovane si troverebbe in Qatar per lavoro, meta raggiunta dopo le vacanze trascorse a Mazara.7



Ieri mattina il bollettino dell’Asp contava 19 positivi al Coronavirus in provincia di Trapani e non mostrava variazioni sul conto dei contagiati rispetto al giorno precedente.

Trapani e Marsala, con 6 contagiati a testa, sono le città al momento più colpite da questa nuova ondata di Covid-19.

Due positivi per Alcamo ed Erice, un contagiato si conta invece a Calatafimi, Valderice, Paceco. Adesso ci sono i nuovi contagi a Mazara.



Sono 54 i nuovi contagiati in Sicilia secondo i dati diffusi ieri sera dal Ministero della Salute. Tra i nuovi positivi cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuela. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.



Attualmente ci sono 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale (+7), 9 in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.884 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Diminuiscono i tamponi dopo i 4000 di ieri: oggi si fermano a 3286.

Per quanto riguarda le province 6 sono ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 10 a Messina di cui 5 tornati dalla Campania e uno straniero, 5 a Siracusa, 8 a Palermo e 9 a Ragusa.



In Italia invece ci sono 1461 nuovi positivi al Covid. Sono 9 i morti, invece, in aumento rispetto ai 5 di giovedì. I tamponi sono stati 97.065, record per il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero della Salute.



I casi totali ammontano ora a 265.409, le vittime complessive a 35.472. Le persone attualmente positive sono ora 23.035, con un incremento di 1.103 in 24 ore. I guariti sono 206.902, 348 in più. Spicca l'incremento dei pazienti in terapia intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono 47 in più (1.178), aumentano invece ancora di 1.049 i pazienti in isolamento domiciliare (21.783 il totale).