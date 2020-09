Erice presente all’incontro “Zone Franche Montane in Sicilia & Diritto di Residenza”

02/09/2020 07:00:00

Cresce l’interesse sul tema delle ZFM. Il Vice Sindaco di Erice, Gianni Mauro, sabato scorso ha partecipato al convegno dal titolo “Zone Franche Montane in Sicilia & Diritto di Residenza”.

L’incontro, organizzato dal comitato regionale Pro Zone Franche Montane, s’è tenuto al Centro Polifunzionale Ex Cinema Moderno di Randazzo, in provincia di Catania, alla presenza di rappresentanti istituzionali sia del Governo nazionale che regionale, ma anche di sindaci e delegati dei territori.

«Ritengo che momenti come questo siano fondamentali per continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione sull’argomento – commenta il vicesindaco Mauro -. I territori montani rischiano una preoccupante desertificazione sia in termini demografici che economici, ma rappresentano una grande risorsa per il Paese sotto il profilo storico, artistico, paesaggistico e turistico. Urgono azioni politiche concrete ed immediate che possano consentire un rapido riavvio delle condizioni economiche e di sviluppo».