07/09/2020 10:01:00

Un giovane motociclista siracusano di 20 anni è morto in un incidente sulla strada statale 124 in direzione Buscemi, nel Siracusano.

Il giovane stava percorrendo la statale a bordo della sua moto quando per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail in prossimità di una curva. Sul posto per i rilievi i carabinieri.