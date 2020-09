13/09/2020 06:00:00

I lavori alla condotta che passa dal passaggio al livello di via Marsala, la situazione rifiuti, i dipendenti della Trapani Servizi, l'acqua che manca in centro storico.

L'assessore Ninni Romano fa il punto su alcuni “dossier” aperti a Trapani. “L'allarme spazzatura non è ancora rientrato. Aspettiamo risposte dalla Regione, speriamo che si snelliscano i tempi. Noi siamo sul pezzo. Non mi risulta che ci saranno licenziamenti alla Trapani Servizi”, dice Romano. Il Coronavirus preoccupa in queste settimane. Il Covid ha toccato anche il municipio di Trapani, con un dipendente positivo. Per Romano è tutto “sotto controllo , abbiamo sanificato e riaperto”. Sentiamo l'intervista.

Acqua, rifiuti, Covid. Ninni Romano fa il punto sulle emergenze a Trapani from Tp24 on Vimeo.