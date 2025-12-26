A Misiliscemi "Giocattoli in Movimento", l'iniziativa del M5S tra riuso e solidarietà

26/12/2025 08:19:00

Torna anche quest’anno “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che coniuga attenzione all’ambiente e solidarietà, promuovendo lo scambio e il riutilizzo di giochi e libri per bambini. L’appuntamento è per sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 18, in piazza Giuseppe Montalto, a Misiliscemi.

Il meccanismo è semplice: portando due giocattoli o libri per bambini, integri e utilizzabili, se ne potrà ricevere uno in cambio, contribuendo così a un circuito virtuoso basato sul riuso, sulla condivisione e sulla riduzione degli sprechi. I giocattoli che resteranno a fine serata saranno donati a case di accoglienza per minori, enti e istituzioni che si occupano di bambini.

L’iniziativa è curata dal Gruppo Territoriale del M5S di Trapani, coordinato da Vito Miceli, e vedrà la partecipazione di attivisti e cittadini che vorranno contribuire con un gesto semplice ma concreto.

«“Giocattoli in Movimento” è un modo diretto per dare valore a ciò che spesso resta inutilizzato nelle nostre case – dichiara la deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi –. Un giocattolo in buone condizioni può tornare a far sorridere un bambino e, allo stesso tempo, aiutare a ridurre sprechi e rifiuti».

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà nella piazza di Palma, recentemente tornata pienamente fruibile grazie a un emendamento del M5S inserito nella legge di bilancio regionale, che ha previsto il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza dell’area. «“Giocattoli in Movimento” – conclude Ciminnisi – si conferma un appuntamento ormai riconoscibile del periodo natalizio, capace di coinvolgere famiglie e cittadini in un’iniziativa dal forte valore sociale, nel segno della sostenibilità e della partecipazione. Anche da qui passa l’idea di futuro che vogliamo costruire».



