Coronavirus, risalgono i contagi nel trapanese (291). Preoccupa Salemi con 64 positivi

26/09/2020 06:00:00

Ieri sono tornati ad aumentare i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 291 gli attuali positivi al Covid, 10 in più rispetto a giovedì. In un giorno ci sono stati 21 nuovi casi e 11 guariti.

Aumentano anche i tamponi fatti: in un giorno ne sono stati fatti più di 500 - A preoccupare è soprattutto la città di Salemi, con 16 nuovi casi di Covid. I nuovi casi legati allo screening effettuato presso il Centro assistenza per anziani in cui si era registrato il decesso di una ospite. Il totale sale a 64. Il Sindaco Domenico Venuti: "Basta con i comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la salute di tutti".

Genitori non vogliono mandare i figli a scuola a Salemi - La paura dei nuovi contagi ha fatto sì che molte famiglie stanno pensando di non mandare i figli a scuola, e chiedono al Sindaco Domenico Venuti un provvedimento in tal senso. Ma il sindaco ha chiarito così sulla possibile assenza di massa degli studenti: "Mi giungono voci di genitori che teorizzano 'assenze di massa' dei ragazzi dalla scuola. Sono anch'io un genitore e comprendo le paure ma voglio chiarire una cosa: i governi nazionale e regionale hanno deciso di dare il via al nuovo anno scolastico e di proseguire con una fase di convivenza con il virus. Non può essere un sindaco, che non è un epidemiologo, a decretare la chiusura delle scuole senza un parere scientifico. Appena ieri tutti i sindaci siciliani hanno ricevuto una circolare (che qui vi allego) a firma di ben tre assessori regionali (Lagalla, Scavone e Razza): il documento invita i sindaci ad "astenersi" dall'emanare ordinanze sulle scuole senza il "necessario confronto" con gli esperti dei dipartimenti di Prevenzione competenti per territorio. Chiudere le scuole è una possibilità per i sindaci, ma deve essere sostenuta da un parere scientifico e non dall'emotività: qualora si presentasse la necessità la chiusura di una o più classi sarà ovviamente immediata ma, ripeto, non possiamo cedere alla paura e al panico senza affrontare la situazione. Cerchiamo piuttosto di mantenere comportamenti rigorosissimi nella nostra vita quotidiana per cercare di bloccare la circolazione del virus".

Ecco i dati nel dettaglio del trapanese - Totale casi attuali positivi 291 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 29; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 14; Custonaci 4; Erice 23; Gibellina 0; Marsala 32; Mazara del Vallo 8; Paceco 0; Partanna 11; Poggioreale 1; Salaparuta 2; Salemi 64, Santa Ninfa 9; Trapani 45; Valderice 8; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 5. Ricoverati non in Terapia intensiva – 15 Guariti - 207 Isolamento domiciliare obbligatorio – 275 Decessi – 8 Totale tamponi effettuati – 30.169 Test sierologici su personale sanitario – 10.409 Test per ricerca antigene – 3.504.

I dati in Sicilia - E scendono rispetto a giovedì i contagi in Sicilia ma è sempre considerevole il numero di nuovi contagi da coronavirus nell'Isola. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 107 i siciliani risultati positivi al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore.

Giovedì l'incremento era stato di 125 casi. Da registrare anche altre due vittime del Covid. Ma c'è anche qualche segnale positivo come una riduzione delle ospedalizzazioni e un buon incremento di pazienti guariti. Oltre 5.000 i tamponi effettuati (in linea col numero di ieri), ma niente a che vedere con gli oltre 20.000 della Lombardia. I nuovi 107 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.530 (ieri erano 2.461), di cui 2.282 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.208), 235 ricoverati in ospedale con sintomi (-2 rispetto a ieri) e 13 gravi ricoverati in Terapia intensiva (-3 rispetto a ieri). I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.466 (ieri erano 6.359), le guarigioni sono 3.630 (36 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 306.

La Regione siciliana comunica che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 6 sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Resta invece Palermo la città siciliana con più focolai attivi e quindi quella con il maggior incremento di casi: sono infatti 60 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 24 invece quelli diagnosticati a Catania, poi 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Caltanissetta, 2 a Messina, 2 a Enna e 1 a Siracusa. Le due vittime sono invece a Catania: si tratta di due pazienti entrambi ricoverati nell'ospedale Covid, un uomo di 70 della provincia e un settantaseienne del Ragusano.

Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (giovedì erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 del giorno prima. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235.

OMAGGIO DELL'OMS ALL'ITALIA - "L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza". Lo scrive l'Oms sul suo profilo Twitter, dove posta un video che racconta la storia dell'esperienza italiana.