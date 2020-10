Non fu diffamazione, respinta la richiesta dell'ex senatore Papania contro il giornalista Bova

03/10/2020 00:00:00

Respinta dal giudice Caterina Linares la richiesta di risarcimento presentata nel 2017 dall'ex senatore alcamese Nino Papania contro il giornalista trapanese Marco Bova.

I fatti risalgono a qualche anno addietro e allora scattò la querela nei confronti del giornalista per una foto pubblicata in un articolo sul sito ilSicilia.it e che ritraeva il parlamentare assieme all’allora presidente Anci Sicilia ed ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala.

L’articolo si riferiva ad una condanna ai lavori di pubblica utilità dell'ex sindaco Giacomo Scala e per quello Papania si è sentito accostato alla vicenda.

L'ex parlamentare è stato condannato dal giudice a risarcire al pagamento delle spese fissate in diecimila euro. Sulla decisione del giudice interviene la segreteria di Assostampa Trapani con una nota pubblica che pubblichiamo qui:

Dopo l’archiviazione in sede penale, anche in sede civile il Tribunale di Trapani ieri ha rigettato la querela presentata dall’ex parlamentare Nino Papania nei confronti del giornalista Marco Bova.

La giudice Caterina Linares ha infatti bocciato la richiesta risarcitoria di 150 mila euro avanzata da Papania a Bova, allora direttore responsabile di “ilsicilia.it”, in quanto “la pubblicazione della notizia, della cui verità non è dato dubitare, è riportata con chiarezza e toni del tutto moderati, di cui non può che apprezzarsi la pacatezza, di talché è del tutto esclusa qualsiasi valenza diffamatoria”.

Papania è stato condannato al pagamento delle spese legali nei confronti del giornalista e della società editrice per oltre 15 mila euro complessivi.

Questa è l’ultima di una serie di sentenze dei giudici trapanesi che trattano la presunta diffamazione a mezzo stampa nella direzione auspicata da Assostampa, perché queste querele con richieste di risarcimenti a cinque zeri da parte della politica, sono spesso solo un tentativo per far si che l’informazione trapanese sia meno libera. I giornalisti hanno il dovere di informare ma anche il diritto di critica.