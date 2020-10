Coronavirus, Italia: contagi fuori controllo. Verso un nuovo lockdown? 

04/10/2020 12:31:00

L’aumento dei contagi da Covid è diffuso: sono 2844 i nuovi casi e 27 i decessi con 118.932 tamponi effettuati. È atteso per mercoledì il nuovo provvedimento del governo: possibile obbligo di mascherine all’aperto. Dal Viminale una circolare prevede l’uso dei soldati nelle piazze.

Il numero dei contagi sale in tutta Italia, ma la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non vuole cedere all’idea che la scuola stia diventando un ambiente fertile per il Covid-19: «Se avessimo aperto le scuole ad agosto, quando i numeri stavano salendo, ci sarebbe stato qualcuno pronto a dare lo stesso erroneo giudizio. Il problema non è la scuola, ma ciò che avviene fuori».

Mini-lockdown, pattugliamenti contro gli assembramenti, militari per i controlli, obbligo delle mascherine, orari ridotti per alcune attività. Sono queste le misure in studio dal governo in questi giorni, provvedimenti da racchiudere nel Dpcm del 7 ottobre mirato contenere l’ondata di contagi da Coronavirus in Italia.

Uno scenario in stile Fase 1 che torna a farsi strada dopo i picchi degli ultimi tempi (+2.844 nuovi casi solo ieri, un numero che non si verificava dal 24 aprile), e che nei giorni scorsi ha spinto il premier Giuseppe Conte a prorogare lo stato d’emergenza fino a fine anno. Di fatto, in alcuni territori le restrizioni sono già entrate in vigore – come nel Lazio, in Puglia e nelle Marche.

Come ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, se si dovessero riempire nuovamente gli ospedali «potrebbero tornare le limitazioni alla libertà personale» in alcune zone d’Italia.