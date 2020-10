Mazara, l'artista Manuela Marascia in Germania per dipingere la Sicilia

12/10/2020 21:05:00

Si trova all'estero per dipingere la Sicilia soggetto delle sue opere. Manuela Marascia, è una pittrice mazarese di 31 anni che dipinge la Sicilia in Germania.

Manuela ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti conseguendo la laurea a pieni voti. Il suo stile pittorico è in continua evoluzione mutandolo e sperimentandolo, ma è al tema dei ritratti che si sente più legata, infatti ha da sempre realizzato, oltre che alle sue opere personali, varie opere su commissione, e in particolare ritratti, venduti anche all’estero. Dopo l’inaugurazione a Mazara, all’età di 20 anni, della sua prima personale di pittura “Freedom of Expression”, partecipa a varie esposizioni artistiche nazionali e internazionali – recentemente alla galleria Gaudì di Madrid – e a tanti altri eventi in cui conosce gente del mondo dello spettacolo. Si occupa di tutto ciò che è arte: dalla pittura su tela ai murales, dalla progettazioni al design, alla performance e molto altro, e negli ultimi anni si dedica al ciclo pittorico “Uno, chiunque e nessuno”.

Da qualche giorno l'artista si trova in Germania chiamata da una cliente mazarese con l’incarico di decorare alcune camere a tema per il suo B&B (H+M boarding house’s) in Germania, una stanza a tema siciliano e una a tema africano. Il decoro della camera a tema siciliano rappresenta una delle opere piu’ care, “Cocciu D’amuri”, che nasce attraverso l’ispirazione della canzone di Nello Analfino. Ascoltando la canzone ho dato vita a quest’immagine, e immaginai un piccolo uomo che davanti alla sua grande donna siciliana, in ginocchio, le dedica una romantica serenata di colori, di ricordi e di tradizioni che caratterizzano e descrivono la nostra Sicilia”.