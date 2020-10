Sicilia, esenzione del bollo auto per chi ha un reddito basso

13/10/2020 20:00:00

La Regione Siciliana interviene sul bollo auto per chi ha un reddito basso. E' prevista l'esenzione per chi ha un’auto immatricolata da più di 10 anni o con una potenza fino a 53 kilowatt e un reddito che non supera i 15mila euro.

Gli automobilisti aventi diritto all'agevolazione accederanno tramite una graduatoria. Il beneficio regionale si basa su 22 milioni di euro di disponibilità economiche. Bisognerà però fare domanda e aspettare la graduatoria, che sarà stilata privilegiando i redditi più bassi.

La proposta dell'assessore all’Economia Gaetano Armao, prevede anche l’esenzione del bollo auto per le associazioni di volontariato, protezione civile iscritte nei rispettivi registri regionali, utilizzate a uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.

L’istanza si presenterà via posta elettronica certificata entro quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.