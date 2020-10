Netta vittoria, 19-30 a Messina  dell'Th Alcamo all'esordio nel campionato di A2 di Pallamano

19/10/2020 18:56:00

Vittoria netta quella della formazione Alcamese che come prevedibile ha sofferto in apertura di match, pagando il turno di sosta forzato alla prima giornata di campionato a causa del rinvio della partita con il Mascalucia. Inizio lento per la formazione di Benedetto Randes che va sotto 8-4 dopo 11 minuti di partita. Poi con il passare dei minuti la Th Alcamo chiude la sua difesa e con un ottimo Governale, piazza un mortifero parziale di 9-1, che porta il risultato sul 9-13 a 5 minuti dal chiudere del primo tempo. Alcamo sciupa poi almeno tre attacchi per portarsi sul più 5, così Messina con due reti nel finale di tempo accorcia, portando le squadre al riposo sul 13-15. Al ritorno in campo Alcamo sciupa il primo attacco, rete del Messina che si porta al meno uno con Abbate. La partita a quel punto torna nuovamente nelle mani di Alcamo che piazza un parziale di 8-0 in 14 minuti di gioco, con il tabellone segna punti del Pala Mili che segna al 15° del secondo tempo Messina 12- Alcamo 21. Partita praticamente in ghiaccio, nell'ultimo quarto di partita la Th Alcamo controlla al meglio il match, mentre Messina deve affidarsi al portiere Tani Farrugia, (il migliore in campo dei suoi) per limitare un passivo che poteva essere ancora più pesante con alcuni ottimi interventi. Finisce 19-30, unica nota stonata della giornata per la Th Alcamo l'infortunio di Saitta, per lui distorsione ad una caviglia dopo aver subito un brutto fallo da un avversario, mentre ha festeggiato con due reti e una prova gagliarda il suo ritorno in campo Angelo Scire' dopo un anno di stop a 42 anni.Messina : Abbate 1, Duca A., Cardella, Carubia 4, Costarella 5, D'Arrigo 4, De Salvo, Duca M. 1, Ereni 1,Lombardo, Russo 1, Tani Farrugia T., Tani Farrugia A. 2, Zagarella. All. Tommaso D'Arrigo. Th Alcamo : Governale, Dattolo 1, Fagone 5, Giorlando, Grizzo 1, Lipari 3, Orlando 1,Saitta 3, Saullo 6, Scire' 2, Vaccaro 8, Martino, Stellino. All. Benedetto Randes. Arbitri : Campailla e Guttadauro.





Sabato prossimo ancora una Trasferta per la formazione Alcamese che sarà impegnata a Ragusa.