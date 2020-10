Mazara, coronavirus: cosa succede alla Rsa Villa Letizia 

20/10/2020 18:32:00

A Mazara del Vallo si registrano attualmente 35 casi di soggetti positivi al coronavirus, altri quattro solo nella giornata odierna.

Oggi le attenzioni si concentrano sulla Residenza Sanitaria Assistenziale "Villa Letizia", dove, nei giorni scorsi, una dipendente è risultata positiva. E' per questo che si è creata una certa apprensione, con diverse voci non attendibili che girano in città.

Abbiamo contattato il personale della struttura, che ci ha informato che la situazione è assolutamente sotto controllo: sono stati effettuati i tamponi rapidi a tutti gli ospiti della struttura. Si tratta di 59 pazienti. Tra questi, soltanto quattro sono risultati positivi. Per loro si è reso necessario allora il secondo tampone, e si attendono i risultati per avere conferma della positività. Non ci sono invece positivi tra gli altri dipendenti della struttura.