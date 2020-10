Coronavirus, la situazione a Castelvetrano 

22/10/2020 12:55:00

Aggiornamenti sul coronavirus da Castelvetrano.

C'è una dipendente del Comune positiva. E' asintomatica e ha scoperto di aver contratto il virus durante una visita ad alcuni familiari che vivono al Nord. Gli uffici del Comune, nel Sistema delle Piazze, sono stati chiusi in via precauzionale.

Si avvicinano l'1 e il 2 Novembre e il Comune, per evitare assembramenti al cimitero, invita i cittadini alla responsabilità, con i volontari della Croce Rossa che vigileranno. Il Comune fa sapere che non sarà possibile essere più di cento contemporaneamente all'interno della struttura. A proposito dell'aumento dei casi, poi, il Sindaco Alfano invita i cittadini alla prudenza e a non farsi prendere dal panico. Secondo l'ultimo bollettino, i casi a Castelvetrano sono 89.