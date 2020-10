Trapani, uno studente e una docente positivi al Liceo Artistico

22/10/2020 16:47:00

La puntualizzazione è di Daniela Tumbarello vice preside del Rosina Salvo di Trapani: “I casi di Covid al Liceo artistico sono due: uno studente e una docente della stessa classe.

In seguito alla positività al virus abbiamo provveduto all'attivazione della didattica a distanza per tutto l'istituto in via preventiva e per sopperire all'assenza di alcuni docenti posti in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione dell' ASP di Trapani”.

La sede di via del Melograno, tuttavia è aperta ed oggi è stata sede della prova scritta del concorso straordinario docenti.

“La sanificazione dell'edificio – sottolinea Tumbarello - è stata prontamente effettuata immediatamente dopo la notizia della positività del nostro alunno sabato 17 ottobre”.