Ad Erice l'evento per la "Settimana nazionale della Protezione Civile"

23/10/2020 11:05:00

Si è tenuto sabato mattina ad Erice centro storico un evento nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Nella piazza della Loggia si sono radunate le associazioni di Protezione Civile che sono state ringraziate dall'Amministrazione Comunale per l'impegno profuso durante questa fase emergenziale e, soprattutto, durante il periodo del lockdown: a tutte è stata consegnata una targa.

Presenti la sindaca Daniela Toscano, il presidente del Consiglio comunale Luigi Nacci, il vice sindaco Gianni Mauro, gli assessori Vincenzo Giuseppe Di Marco e Rossella Cosentino, il consulente in tema di Forestale Giacomo Coppola e i rappresentanti di Forestale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale.

“Ringrazio tutti coloro i quali si sono spesi con grande coraggio per dare il proprio aiuto a chi ha attraversato momenti di difficoltà – ha detto la sindaca Daniela Toscano nel suo intervento, dopo una introduzione generale sul tema della Protezione Civile e della gestione del sistema emergenziale -. Donne e uomini che hanno fornito supporto concreto, oltre che psicologico. Per questo ritengo doveroso ringraziare loro ed il responsabile della Protezione Civile del Comune di Erice, il dott. Giuseppe Tilotta, per aver saputo coordinare i volontari in maniera organizzata ed attenta ad ogni dettaglio, sia per ciò che riguarda la fase pandemica che per l'emergenza antincendio. Oggi più che mai non dobbiamo abbassare la guardia”, ha concluso la sindaca.

Queste le associazioni di Protezione Civile: P.A. Humanitas, P.A. Angeli del Soccorso, P.A. Amico Soccorso, P.A. Il Soccorso, P.A. Misericordia, P.A. Paceco Soccorso, P.A. SOS Valderice-Erice, Guardia Costiera Ausiliaria, A.E.O.P., Vigili del Fuoco discontinui, P.A. Alfa Soccorso. L'Associazione Professione Assistente Sociale sarà ricevuta prossimamente dalla sindaca.