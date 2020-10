Coronavirus, 634 i casi nel trapanese. Quasi 800 ieri in Sicilia. Conte: "Pronti ad intervenire"

23/10/2020 06:00:00

Sono 634, al netto di decessi e guariti, gli attuali casi nel trapanese. Aumentano in maniera impressionante i nuovi positivi in provincia di Trapani.

Alcamo è la città che fa un grande balzo in avanti con 126 casi, ieri erano 108, ma anche Trapani conta 121 contagi, ieri erano 113, più contenuto ma sempre in aumento il numero dei positivi a Castelvetrano che passa dagli 89 di ieri a 93.

I numeri del Coronavirus nelle altre città del trapanesi - Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 8, Campobello 8, Castellamare 15, Custonaci 12, Erice 37, Favignana 8, c'è una persona negativizzata, Gibellina 1, Marsala 77 ieri invece erano 73, Paceco 5, Pantelleria 2, Partanna 3, Poggioreale 0, Salaparuta 7, Salemi 31, Santa Ninfa 2, Valderice 22, Vita 2, San Vito Lo Capo 4 e infine un nuovo caso si registra a Petrosino, ieri non c'era più nessun positivo. I deceduti sono 23, i ricoverati in terapia intensiva sono 4, i ricoverati nei reparti Covid 29. I tamponi effettuati sono 240, quelli antigene 648.

Due casi Covid al Liceo Artistico di Trapani - “I casi di Covid al Liceo artistico sono due: uno studente e una docente della stessa classe. La puntualizzato Daniela Tumbarello vice preside del Rosina Salvo di Trapani: "In seguito alla positività al virus abbiamo provveduto all'attivazione della didattica a distanza per tutto l'istituto in via preventiva e per sopperire all'assenza di alcuni docenti posti in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione dell'ASP di Trapani”. La sede di via del Melograno, tuttavia è aperta ed oggi è stata sede della prova scritta del concorso straordinario docenti. “La sanificazione dell'edificio – sottolinea Tumbarello - è stata prontamente effettuata immediatamente dopo la notizia della positività del nostro alunno sabato 17 ottobre”.

Marsala, l'amministrazione Grillo incontra ristoratori e titolari di bar e pub del centro - Al Complesso San Pietro, il sindaco Massimo Grillo – assieme agli assessori Oreste Alagna e Paolo Ruggieri, nonché alla dirigente della Polizia municipale Michela Cupini - ha voluto ascoltare gli operatori di attività (pub, wine bar, fastfood...) del centro storico, notoriamente luoghi di aggregazione giovanile e di ritrovo serale. A conclusione dell'incontro, il sindaco Grillo – nell'invitare, ancora una volta, a scaricare l'App. IMMUNI - ha ringraziato gli operatori per il contributo dato, sottolineando che “fare rete, associarsi è fondamentale per calibrare gli interventi istituzionali e, in questo periodo, di essere più tempestivi nell'approntare le misure di contrasto al virus che sta condizionando il mondo intero, mettendo a serio rischio la salute di tutti”.

Sulla scia di questo nuovo metodo di lavoro e concertazione, nei prossimi giorni si svolgeranno altri incontri per sensibilizzare la cittadinanza e la categorie produttive al rispetto delle regole anticovid.

Le regole per entrare al cimitero di Marsala in occasione dell'1 e 2 Novembre - Per l'1 e 2 Novembre il Comune di Marsala ha emesso un provvedimento, con alcune disposizioni. Innanzitutto, si ampliano le giornate di ingresso al luogo sacro, con le visite che si potranno effettuare nei giorni 30 e 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre, in orario continuato dalle 8 alle 17. Si potrà essere dentro al cimitero massimo in 200. Quindi si potrà entrare solo quando non ci saranno dentro più di 200 persone. In prossimità di ciascun cancello saranno installate transenne per disciplinare il flusso in entrata e in uscita, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni per una corretta circolazione pedonale. La mascherina va indossata sia all'esterno che all'interno del Cimitero. Per pulire il cimitero, il 28 e il 29 non sarà consentito l'ingresso al pubblico. Il nostro suggerimento è, invece, per chi può, di andare a trovare i propri cari estinti ora, in questi giorni, evitando la calca dell'1 e del 2 Novembre. O, al contrario, andare dopo quelle giornate.

I dati in Sicilia - Sono 8 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia. Lo riferisce la protezione civile. I casi in piu' sono 796. Gli attuali positivi sono 8.540. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 6 (89 in totale). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.732 tamponi. In 7.863 si trovano in isolamento domiciliare, gli attualmente positivi invece sono 8.540. Infine il numero dei dimessi tocca quota 5.649 Sul fronte della distribuzione territoriale ci sono 351 i nuovi casi a Palermo (nuovo record assoluto); 211 a Catania; 60 a Trapani; 47 a Messina; 49 a Ragusa; 24 a Siracusa; 28 a Caltanissetta; 7 a Enna e 19 ad Agrigento.

I dati italiani - Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968 In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145).

Conte: "Situazione si sta rivelando molto critica, pronti a intervenire" - "L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se anche questa situazione si sta rivelando molto critica". Lo dice il premier Giuseppe Conte illustrando alla Camera il Dpcm del 18 ottobre. "Saremo pronti a intevenire nuovamente se necessario - assicura il presidente del Consiglio -. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima: stavolta però, forti dell'esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti".

"Solo per le scuole secondarie di secondo grado, sono previste modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, e la ministra Azzolina presiederà perché questo avvenga, che contemplano ingressi degli studenti scaglionati, a partire dalle 9, con possibilità di ricorrere anche ai turni pomeridiani", ha aggiunto il premier.

Il premier ha parlato quindi del rifinanziamento della cassa integrazione. "I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall'inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese - ha detto -. È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata".