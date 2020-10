Calcio a 5 - Riapre al pubblico il Palasport di Marsala, questo pomeriggio Marsala F. - Alqamah

24/10/2020 11:41:00

Dopo l'ennesimo intervento sul parquet e sugli infissi del grande Palazzetto dello Sport di Marsala, la struttua torna ad essere fruibile anche al pubblico.

La conferma arriva proprio dalla Socità ASD Marsala Futsal 2012 che milita nel campionato di serie C1 di calcio a 5, la quale questo pomeriggio alle 17:00 affronterà la Polisportiva Alqamah, nella gara valevole per la quinta giornata di campionato.



Per i lilibetani, in effetti, si tratta della seconda partita stagionale giocata al palazzetto visto che mercoledì, se pur a porte chiuse, è andato in scena il match di recupero della terza giornata contro il Real Termini. In questa occasione la formazione marsalese, dopo aver disputato un discreto incontro, ha dovuto sventolare bandiera bianca incassando una sconfitta per tre a uno.

Oggi nel derby provinciale contro l'Alqamah, seguendo le direttive federali che autorizzano la presenza di pubblico, secondo il protocollo anti COVID-19 che ne prevede una capienza massima di 200 spettatori e regolare autorizzazione rilasciata dalla questura di Trapani, il match si disputerà alla presenza di pubblico.

Enorme la macchina organizzativa messa in funzione dalla Società Marsala Futsal che in una settimana ha dovuto sobbarcarsi l'onere dell'accesso al Palazzetto, individuando percorsi differenziati, sistemi di igenizzazione, numerazione dei posti a sedere e prenotazione delle presenze, visto che sarà a numero chiuso.



All'ingresso dell'impianto gli addetti al filtraggio raccoglieranno le autocertificazioni pre impostate per l'evento che solo il Marsala Futsal può rilasciare, rileveranno la temperatura corporea dei soggetti e assegneranno loro il posto numerato all'interno della tribuna, dove sarà obbligatorio indossare per l'intera permanenza della struttura la mascherina.

"Un lavoro enorme e di grande sacrificio - spiega Paolo Tumbarello, presidente del Marsala - è un atto dovuto per tutti i coloro che ci hanno sempre sostenuto e continuamente, malgrado la pandemia, ci hanno sempre chiesto di presenziare alle nostre gare. E' per noi motivo d'orgoglio riuscire anche in questo intendo dimostrando il nostro valore. Ringrazio anche lo staff della Cantera Pianto Romano per l'apporto che ci daranno questo pomeriggio nel fronteggiare questo evento."

Attraverso le pagine ufficiali dei social-network del Marsala Futsal, sarà possibile avere informazioni sulle prenotazioni, indicazioni generali delle norme da seguire per l'accesso al palazzetto.

Giovanni Ingoglia