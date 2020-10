Domattina a Trapani e dintorni potrebbe saltare la corrente, ecco perchè

24/10/2020 17:03:00

Domani, dalle 8 alle 12 , i territori di Trapani, Erice, Valderice e Paceco saranno soggetti ad interruzioni di energia elettrica. Ciò a causa di “manovre di assetto delle rete elettrica di trasmissione e di distribuzione” da parte di Rete Italia ed E-Distribuzione.

È prevista, in particolare, una “prova di riaccensione”, necessaria a “testare le procedure di emergenza del sistema elettrico nazionale per assicurare il massimo dell’efficienza e rapidità nella ripresa del servizio elettrico in caso di blackout”.

Nel corso delle operazioni, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori e di non commettere alcuna imprudenza contando sull’assenza di elettricità