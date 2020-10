A Marsala ricoverate altre 14 persone per Covid 

26/10/2020 13:06:00

Nonostante i proclami e le rassicurazioni, l'ospedale di Marsala è sempre più Covid - hospital. Basta citare questo dato: questa notte una processione di ambulanze ha trasportato per il ricovero altre quattordici persone, provenienti da altri ospedali della Sicilia occidentale.

In Sicilia i posti nei reparti Covid vanno diminuendo velocemente. E Marsala non fa eccezione. Le promesse fatte in campagna elettorale dal centrodestra ("Marsala ha già dato, l'ospedale non sarà più dedicato al Covid ...." sembrano sempre più una beffa. Perchè in realtà l'ospedale di Marsala si sta smantelleando, per fare spazio ai malati Covid. Ciò ha spinto finanche il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ad intervenire, con una lettera (un po' tardiva, in verità) all'assessore regionale Razza, per evitare che una comunità di oltre 100.000 abitanti resti completamente sprovvista di un ospedale.