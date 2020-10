Il giovane Manfredi Di Giorgio è stato ceduto dal Mazara calcio al FC Messina in serie D

27/10/2020 21:49:00

La società Mazara calcio e il giovane centrocampista Manfredi Di Giorgio (classe 2002), comunicano che a causa dell’importante richiesta pervenuta dalla società di Serie D, F.C. Messina, consensualmente si è deciso di interrompere il rapporto. Il Mazara ha acconsentito il trasferimento del giovane calciatore al Messina, piazza e società che aspira alla vittoria del campionato. Giusto dare la possibilità a Manfredi di continuare la scalata verso traguardi prestigiosi e ambire ad una carriera importante. Nel fare gli auguri per la nuova maglia che indosserà, tutta la società Mazara calcio, esprime il sincero e affettuoso ringraziamento al ragazzo per avere da sempre lottato e sudato la maglia gialloblu, contribuendo in queste prime sei giornate di campionato a conquistare l’attuale primo posto in classifica occupato dai canarini.