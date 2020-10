Coronavirus, Sicilia: è allarme per le case di riposo

27/10/2020 09:55:00

E' di nuovo allarme per il coronavirus nelle case di riposo in Sicilia. Sono infatti diversi i focolai che si registrano in tutto il territorio siciliano, segno che, ancora una volta, l'esperienza di Marzo sembra non abbia insegnato nulla.

Un focolaio Covid si registra in una casa di riposo a Palermo. Su 28 assistiti 16 sono stati trovati positivi dopo aver effettuato i tamponi rapidi. Tre anziani sono stati ricoverati. Ieri nella Rsa sono arrivati i carabinieri del Nas e i tecnici dell'Asp che hanno eseguito i controlli sulla struttura. Sono in corso accertamenti e verifiche e il rispetto delle norme anticovid.

Sono risultati positivi 15 tamponi rino-faringei effettuati agli ospiti della casa di riposo "Pitagora" di Santa Margherita di Belice (Ag). "Come si temeva - dice il sindaco Franco Valenti - 10 anziani e 5 operatori sono affetti da Coronavirus. Adesso si attende soltanto l'esito dell'ultimo tampone". Tre degli anziani contagiati sono stati ricoverati in ospedale, gli altri positivi sono tuttora all'interno della struttura. Tra di loro c'è anche la direttrice della casa di riposo che continua a chiedere lo sgombero della Rsa. Il cluster nella casa di riposo di Santa Margherita giunge pochi giorni dopo quello della casa di riposo "Collegio di Maria" della vicina Sambuca di Sicilia.