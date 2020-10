Il tecnico Klyaijc lascia la guida della Handball Erice, panchina affidata a Marina Pellegatta

27/10/2020 21:42:00





Con grande rammarico la società della Handball Erice ha comunicato che Mr Milenko Kljaijc, per motivi familiari ha rinunciato alla panchina della prima squadra. Nelle prossime settimane (così com’è stato nelle scorse) a guidare le Arpie ci sarà il secondo allenatore Marina Pellegatta, in attesa della scelta di un nuovo coach che possa prendere il posto di Mr Milenko. Ringraziando Milenko per i risultati e i successi raggiunti in questi anni con la HE, gli auguriamo di risolvere, quanto prima, le problematiche in corso e di riprendere l’attività di allenatore ritenendolo uno dei più preparati nel circuito della pallamano italiana.