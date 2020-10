Campobello, Simona Sorrentino trovata a Palermo dai carabinieri  

28/10/2020 17:17:00

E' stata ritrovata Simona Sorrentino, la studentessa di 28 anni scomparsa da questa mattina a Campobello di Mazara (ne abbiamo parlato qui). I carabinieri l'hanno trovata a Palermo mentre si accingeva a partire in autobus per Roma dove studia all'Università Tor Vergata.

Simona, questa mattina doveva sostenere l'esame di laurea online e invece intorno alle 8:30 si è allontanata con la sua auto per non fare più ritorno. I militari hanno già avvisato la famiglia. Non si conosce il motivo per cui la giovane si è allontanata di casa proprio la mattina dell'esame di laurea.