Chi l'ha vista? A Campobello si cerca Simona Sorrentino 

28/10/2020 13:48:00

L'aspettavano per l'esame di laurea (da remoto) ma non si è presentata. Sono in corso a Campobello di Mazara e nei dintorni le ricerche di Simona Sorrentino.

Ha 28 anni, e si è allontanata da casa a bordo della sua auto, una Lancia Y di colore bianco, stamattina tra le ore 8 e le 8,30.

Simona a metà mattinata vrebbe dovuto sostenere l’esame online di laurea direttamente da casa sua. E' infatti iscritta all'università di Roma - Tor Vergata, facoltà di Medicina e Chirurgia.

Invece, è uscita dall’abitazione, senza fare più ritorno. I familiari, allarmati, hanno chiamato i Carabinieri.

Tanti gli appelli sui social perché faccia ritorno a casa: "Tutto nella vita si risolve" scrivono gli amici.