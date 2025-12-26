Sezioni
26/12/2025 13:13:00

La Protezione Civile innalza l'allerta sull'Etna: alto rischio fontane di lava

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/la-protezione-civile-innalza-l-allerta-sull-etna-alto-rischio-fontane-di-lava-450.jpg

La Regione Siciliana, attraverso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha comunicato il passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, che indica una alta probabilità di accadimento di fontane di lava sull’Etna.

 

Contestualmente, il Dipartimento ha disposto l’attivazione della fase operativa locale di ALLARME, in linea con i protocolli previsti per il monitoraggio e la gestione delle attività vulcaniche.

 

Il livello F1 rappresenta una fase di particolare attenzione, associata a fenomeni eruttivi potenzialmente significativi, come l’emissione di fontane di lava, che potrebbero avere ripercussioni sul territorio circostante, sulla viabilità e sul traffico aereo, soprattutto nell’area orientale della Sicilia.

 

La Protezione Civile mantiene costante il coordinamento con l’INGV e con le autorità locali, invitando la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e ad attenersi alle eventuali indicazioni che potranno essere diramate nelle prossime ore. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in base all’evoluzione dell’attività del vulcano.









