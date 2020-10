Alcamo, il sindaco Surdi sollecita ancora la pulizia dell'aera picnic di Monte Bonifato

28/10/2020 20:00:00

Il Sindaco Domenico Surdi ha sollecitato, ancora una volta, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, Ente Gestore della Riserva del Monte Bonifato, affinché sia ripulita nel più breve tempo possibile, l’area picnic del Monte Bonifato.

Già in uno degli ultimi incontri dei mesi estivi fra Provincia, Comune ed Ispettorato Forestale, il Primo Cittadino aveva richiesto una pulizia accurata dell’area, in funzione dell’utilizzo da parte dei cittadini; successivamente, il Sindaco ha scritto al Libero Consorzio per sollecitare la cura dell’area picnic, ma non ha ottenuto risposta.

Dichiara il Sindaco Surdi “pur avendo continuato a sollecitare la pulizia dell’area in questione, ad oggi ancora non abbiamo avuto riscontro. Chiediamo all’Ente Gestore un pronto intervento perché l’area sia subito fruibile e soprattutto sicura per la prevenzione degli incendi, la cura e la manutenzione della nostra Riserva deve essere fatta durante tutto l’anno”.

E continua il Sindaco “non possiamo più tollerare lo stato di abbandono che “fa male” alla nostra montagna e ancor di più ai cittadini che ne sono i primi fruitori”.

IL 31 OTTOBRE RIDUZIONE DELLA TARI - L’Ufficio Ambiente rende noto che, il termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo Compostatori del Comune di Alcamo per poter fruire della riduzione TARI - anno 2021 - scadrà il prossimo 31 Ottobre. Chiunque fosse interessato, è invitato alla presentazione dell’istanza, qualora non avesse ancora provveduto.

Convocato il Consiglio Comunale il 29 Ottobre 2020 - Viste le misure organizzative del 26/03/2020, finalizzate a garantire lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, si comunica che, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento sui lavori del Consiglio, come integrate dall’art. 3 delle richiamate misure organizzative, il Consiglio Comunale è convocato in video conferenza tramite l’applicativo Microsoft “Teams”, in seduta ordinaria, per il 29 Ottobre 2020 alle ore 19.00.



Si avverte che ai sensi dell’art. 30 comma II della L.R. n.9 del 06/03/1986, la mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g.

Avuto riguardo alle modalità di svolgimento a distanza, si fa presente quanto segue:

L’accesso alla piattaforma, nell’apposita area di lavoro dedicata ai lavori consiliari, è consentito, attraverso l’uso delle credenziali personali identificative di ciascun consigliere, a partire dalle ore 18,45 del 29 Ottobre p.v.; Gli atti oggetto di discussione e deliberazione sono consultabili nell’apposita piattaforma accessibile con le credenziali di accesso da parte di ciascun consigliere comunale;

Eventuali emendamenti debbono essere presentate entro 24 ore antecedenti la seduta e nella specie, entro le ore 19,00 del 28 Ottobre 2020, in modalità digitale (pec, mail, uso piattaforma); I capigruppo, fatti salvi interventi per fatto personale, debbono comunicare alla presidenza, i consiglieri che interverranno nella discussione sui vari punti all’ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 Ottobre 2020 - ORE 19.00

NOMINA N.3 CONSIGLIERI COMUNALI SCRUTATORI.

INTERROGAZIONI

Cons. Calandrino:prot.n.55549 del 5/08/2020 (mozione Biomercato);

Cons. Calandrino:prot.n.55551 del 5/08/2020 (istituzione Sportello L.I.S.);

Cons. Sucameli: prot.n.55750 del 6/08/2020 (immobile confiscato sito Alcamo Marina);

Cons. Sucameli: prot.n.56861 del 12/08/2020 (degrado Monte Bonifato e zone periferiche).

MODIFICA AL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020/2021 (PROP. 117); APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI (PROP.127); VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 (PROP.130); APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (PROP.131)