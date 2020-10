Trapani, momenti di tensione ieri sera al termine del flash mob contro le misure anti-Covid

28/10/2020 11:42:00

Momenti di tensione, ieri sera a Trapani, a conclusione del flash mob organizzato per protestare contro le nuove misure anti-Covid. Alcuni manifestanti, infatti, si sono spostati da piazza Vittorio Emanuele lungo la via Fardella con l'intento di bloccare le auto in transito. La presenza delle forze dell'ordine, tuttavia li ha fatti desistere dal loro proposito e l’allarme è subito rientrato.

Al flash mob hanno aderito circa duecento persone. In piazza, gli operatori economici più colpiti dal decreto Conte. Una manifestazione pacifica caratterizzata da testimonianze drammatiche di chi non è più nelle condizioni di poter lavorare e rischia, pertanto, il fallimento. In pochi, infatti, credono negli aiuti economici.

Le persone scese in piazza hanno sollecitato misure meno stringenti anche perché bar, ristoranti e altri locali, come ribadito da titolari e gestori, hanno sempre rispettato i protocolli sanitari, spendendo soldi per la prevenzione. Presente anche l'attore romano, ma ormai trapanese d'adozione, Fabrizio Bracconeri. Qui il video con le interviste ai manifestanti: