Erice, Mariella Barraco di dimette da segretaria comunale del Partito Democratico 

28/10/2020 18:04:00

Mariella Barraco si è dimessa dalla carica di segretaria del circolo ericino del Partito democratico. Domenica scorsa, gli iscritti al Circolo avevano inviato una dura nota, annunciando la sfiducia alla segretaria che “ha fatto mancare la sua presenza anche a causa dei suoi impegni di lavoro fuori sede e, inoltre, sino ad oggi non ha manifestato la sua disponibilità alle dimissioni già ripetutamente richieste". Sfiducia promossa anche perché “il richiesto intervento del segretario provinciale Domenico Venuti, dopo oltre un mese di vana attesa, non ha prodotto alcun effetto evidente".

Mariella Barraco, però, ha deciso di fare un passo indietro. La prima reazione alle sue dimissioni è quella di Base riformista con una nota che porta in calce le firme della presidente provinciale Valentina Villabuona e del Marco Campagna: "Le dimissioni di Mariella Barraco dalla carica di segretaria di circolo di Erice ma soprattutto le motivazioni addotte, ci lasciano rammaricati e preoccupati.

Gli attacchi subiti in questi mesi dalla segreteria, colpevole di aver firmato un comunicato in cui chiedeva assieme al l presidente del Partito e al segretario provinciale le dimissioni della sindaca di Erice, sono gravi e dimostrano l’impossibilità di portare avanti un percorso sereno ad Erice che già veniva dalle dimissioni del precedente segretario.

Eppure proprio noi, da sempre critici verso un certo modo di fare politica, avevamo votato con generosità una segretaria voluta da altri, pur di favorire un percorso unitario, altri che oggi le addebitano una colpa non sua, senza avere il coraggio allora di chiedere le dimissioni di tutti i firmatari di quel comunicato.

Chiediamo con urgenza l’intervento del segretario provinciale e annunciamo che invieremo richiesta di commissariamento del Circolo al segretario regionale, dal momento che gli attacchi e le pressioni subite dalla Barraco per arrivare alle dimissioni, non sono in linea con il Partito Democratico".