Il trapaese Claudio Maltese è il presidente della neonata Federazione Storica Siciliana

29/10/2020 07:00:00

Il maestro trapanese Claudio Maltese è il presidente della neonata Federazione Storica Siciliana, fondata da tredici associazioni che domenica scorsa si sono radunate all’antico Castello di Enna. Obiettivi della Fondazione: la promozione di qualunque attività storica, culturale, artistica, sportiva e di tradizione in tutto il territorio siciliano e non, attraverso la realizzazione di nuovi eventi o il sostegno ad eventi già esistenti; la realizzazione di stage, conferenze e workshop finalizzate alla diffusione di saperi e scambio di conoscenze, volte alla crescita culturale ed artistica di tutti i componenti; realizzazione di laboratori di storia, cultura, arte e tradizione all’interno delle scuole siciliane e di tutto il territorio nazionale, attraverso degli accordi tra la Federazione e gli Assessorati Regionali della Pubblica Istruzione e i ministeri nazionali; la promozione di attività sportive ludico, ricreative e competitive atte alle finalità degli scopi sociali, in particolare, scherma, sbandieramento, equitazione, tiro con l’arco, attività circensi, falconeria, larp; corsi di formazione; la realizzazione di un unico calendario eventi realizzati dai soci e la realizzazione di una grande manifestazione annuale da realizzarsi sempre in città diverse, promuovendo l’intero territorio.

Soci fondatori sono: THE PHOENICIANS di Agrigento; TRADUMARI&VENTI di Trapani; LA FIANNA di Palermo; ANTICO MONDO di San Cataldo (CL); "REGGIMENTO REAL MARINA" di San Cataldo (CL); LABERNA di Enna; FAREMUSICA di Sortino (SR),; MADRIGALE di Buccheri (SR); ASD "GYMNASTICS CLUB” di Gela (CL); ACAMS – GRUPPO STORICO GUERRIERI RAVIM di Ravanusa (AG); GRUPPO ARCHEOLOGICO GHELOI di Gela; I CAVALIERI DELLE TORRI NERE di Enna; ASSOCIAZIONE “AGRO PRIOLESE” di Priolo Gargallo (SR). Del direttivo, oltre al presidente Claudio Maltese, fanno parte

Dall’Assemblea Costituente di Domenica 18 Ottobre 2020 sono stati eletti al Consiglio Direttivo: il vice-presidente Andrea Vannelli e il segretario Nicolò Lombino.

.

“Questo progetto, ideato e voluto fortemente dal sottoscritto e dall’amico e collega Andrea Vannelli, vuol diventare una forte realtà costruttiva e innovativa nel campo storico, culturale, artistico, sportivo e di tradizione della nostra amata terra di Sicilia” - sostiene il Presidente Claudio Maltese - “ponendo al primo posto la promozione territoriale, la valorizzazione della nostra ultra secolare storia e l’apertura verso altre terre italiane e non accomunate dagli stessi ideali. L’unione fa la forza e il tesoro dell’amicizia ci permetterà di lavorare in simbiosi tra noi e tra le varie istituzioni pubbliche e private. Già abbiamo dialoghi aperti con la Regione Siciliana ed altre federazioni simili in tutta Italia”.

Per chi fosse interessato ad iscriversi alla Federazione, può contattarci attraverso la pagina ufficiale di Facebook “Federazione Storica Siciliana” dove troverete l’email e il numero cellulare”.