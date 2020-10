Coronavirus, ecco la strategia dell'ASP di Trapani per far fronte all'epidemia 

29/10/2020 16:45:00

La strategia messa a punto dall’Asp di Trapani, alla luce dell’incremento dei contagi da Covid che ha colpito anche la provincia, raggruppa tre azioni: assistenza ospedaliera, territorio e laboratori. Ad illustrarla, questa mattina, è stato il commissario straordinario, Paolo Zappala.

Sono 912 i casi di Covid nel Trapanese. “I contagi – ha rilevato Zappalà – sono in crescita, ma per fortuna non mostrano tassi elevati rispetto ad altre realtà anche se la situazione è seria”. Poi si è soffermato sulle iniziative adottate, partendo proprio dall’assistenza ospedaliera per il Covid distribuita in tre presidi: Marsala, Mazara e Salemi.

In totale sono operativi 98 posti letto ordinari e di subintensiva, di terapia intensiva e post acuzie: 52 posti ordinari e sub intensiva a Marsala, 6 posti di terapia intensiva a Marsala, 30 posti ordinari e sub intensiva a Mazara; 10 posti post acuzie a Salemi, riservati ai pazienti post Covid non autosufficienti, provenienti da Residenze sanitarie assistite e per Anziani. Subito una precisazione: “Al Paolo Borsellino di Marsala, riconvertito in Covid Hospital vengono garantite ostetricia, ginecologia, pediatria, la dialisi, la chirurgia d’urgenza e il pronto soccorso cardiologico. A Marsala è stato garantito anche l’ematologia, e altre specialità, mentre i servizi ambulatoriali sono garantiti nel presidio di piazza Inam”. Entro il 20 novembe saranno disponibili altri 52 posti letto Covid.

Ad Erice, invece, 32 sono stati realizzati al Covid Hotel ricavato nell’hotel Villa San Giovanni. Posti per pazienti autosufficienti che hanno la necessità di trascorrere la quarantena lontano dalle proprie abitazioni. Attualmente il sistema sanitario trapanese ha assistito dal 22 settembre 65 pazienti della provincia di Trapani e 52 pazienti provenienti da altre province. Ad oggi nei diversi reparti sono ospitati 41 pazienti che vengono dall’area metropolitana di Palermo, dove sono ormai saturati gli oltre mille posti letto disponibili, 4 da altre province e 42 della provincia di Trapani. Per quanto riguarda, infine, l’azione sul territorio per individuare i contagiati, oggi l’Asp è in grado di eseguire mille tamponi al giorno.