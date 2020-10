Autostrada A29, l'Anas inizia i lavori sui viadotti “Fumosa” e "Fittasi"

29/10/2020 14:00:00

Sono iniziati i lavori sui viadotti “Fumosa” e "Fittasi" sull'autostrada A29 Palermo Mazara, in direzione Trapani. Lo comunica l'Anas, specificando gli interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti delle autostrade A29 "Palermo-Mazara del Vallo" e A29dir “Alcamo-Trapani”.

Avviati Per consentire l’esecuzione degli interventi sui viadotti "Fumosa" e "Fittasi", saranno istituiti restringimenti o scambi di carreggiata con traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

Sulla A29 Palermo-Mazara sono stati completati gli interventi in entrambe le direzioni sui viadotti "Fiumefreddo I", "Fiumefreddo II", "Fiumefreddo III", "Fiumefreddo IV", "Galviano", "Coriolano", "Cavaseno", "Bosco d'Alcamo", "Molinello", "Fabrizio", "Lombardo", "Canalotto", "Carrozza".

La sostituzione dei giunti è stata effettuata anche in direzione Palermo sul viadotto "Sant'Agostino", mentre è ancora in corso sul viadotto "Delia". Si lavora ancora, invece, sul viadotto "Coda di Volpe" in direzione Mazara del Vallo. Completati i lavori in entrambe le direzioni, sui viadotti "Della Signora" e "Della Fonte" e "Canalotti" in direzione Alcamo e "Zena Binuara" in direzione Trapani.