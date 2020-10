Coronavirus, quando ci sarà il picco? Forse a metà Dicembre

30/10/2020 11:55:00

I contagi continuano a crescere in Italia, mettendo a dura prova le strutture sanitarie. Ieri un nuovo record di positivi, un aumento dei ricoveri e 217 morti. Con questi dati si va verso lo Scenario 4 dell’emergenza, il più grave, quello che non esclude un eventuale lockdown.

Difficile prevedere quando ci sarà il picco della seconda ondata. Per gli epidemiologi dipende da come le misure di contenimento funzioneranno. I modelli matematici, però, indicano metà dicembre.

È ragionevole pensare che possa succedere, ma potrebbe anche non succedere: ci sono moltissime variabili in gioco e ogni ipotesi è un azzardo. La speranza è che a un certo punto riusciremo a fare quello che è stato fatto da fine aprile-maggio, per tornare con un Rt pari a 1.

Adesso abbiamo un tempo di raddoppio di 6-7 giorni. Se consideriamo gli oltre 26 mila casi di ieri vuol dire che la settimana prossima, con questa crescita arriveremo a oltre 50 mila casi, centomila in un paio di settimane. Questo però non deve gettarci nel panico ma indurci alla massima cautela.