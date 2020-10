Ordine degli Ingegneri agli iscritti, “nessuno partecipi alla Short List di Castelvetrano"

30/10/2020 06:00:00

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani ha diffidato i propri iscritti dal partecipare all’avviso pubblico della cosiddetta Short List del comune di Castelvetrano, “a tutela della propria dignità e del proprio decoro professionale”.

Nello stesso tempo ha invitato tutti gli altri ordini professionali a fare altrettanto, ponendo un “freno a questo sistema di sfruttamento”, attraverso “l’astensione massiva alla partecipazione a tali forme di offesa della dignità di qualsiasi lavoratore”.

Per lo stesso motivo, qualche giorno fa (ne avevamo scritto qui), l’Ordine degli Architetti aveva invece diffidato il comune affinché ritirasse l’avviso che, lo ricordiamo, è finalizzato alla creazione di una lista di esperti esterni a supporto della civica amministrazione, “per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali”.

Secondo l’Ordine degli Ingegneri, l’avviso sarebbe “in contrasto con le Linee Guida Anac n. 4, in quanto non contiene le corrette, necessarie ed essenziali informazioni per potere avviare una indagine di mercato, fornendo solo ridotte, confusionarie e contrastanti indicazioni sia in evidente e netto contrasto con i principi e le procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi a professionalità esterne all’Ente, dettate dal Codice Appalti”.

Il Comune di Castelvetrano starebbe lavorando ad una risposta.

Ma ad Alcamo, nel recente passato, il comune aveva proceduto ad un avviso pubblico praticamente gemello, che però non aveva prodotto nessuna reazione, né dell’Ordine degli Ingegneri, né di quello degli Architetti. E la provincia è sempre la stessa.

Egidio Morici