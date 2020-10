Coronavirus. L'Avis provinciale "tende la mano" all'Asp Trapani

31/10/2020 20:15:00

Vista l'escalation dei contagi Covid19 anche in provincia di Trapani, ravvisata la mole di massiccio lavoro di contact tracing (mappatura dei contatti) per gli uffici territoriali sanitari di igiene pubblica, il presidente dell'Avis Provinciale Francesco Licata con nota del 26 Ottobre 2020 offre la collaborazione dell'associazione che rappresenta all'Asp Trapani e manifesta la disponibilità di volontari dirigenti avisini per l'attivita' di supporto amministrativo contact tracing in smart working.



Dichiara Licata: "Considerata che tale attività svolta in tempi celeri è di fondamentale importanza per arginare i contagi, e avendo comprovata esperienza nella trattazione dei dati nel rispetto della normativa a tutela della privacy, abbiamo pensato di metterci a disposizione dell'Asp Trapani nell'interesse generale della tutela della salute pubblica, in attesa dell'arrivo dei giovani che stanno per essere reclutati tramite bando protezione civile nazionale".