Coronavirus, in provincia di Trapani superata quota mille

A Giugno la provincia di Trapani era "covid - free", prima provincia in Italia, se pur per poche ore. Poi c'è stata un'escalation di casi, che da fine Agosto in poi non ha avuto tregua, e oggi, ultimo giorno di ottobre, è stata superata la soglia psicologica di 1000 casi.

Per l'esattezza sono 1095 casi. L'aumento rispetto ai dati di ieri è di ben 120 persone positive in più. Non sappiamo quanti siano i ricoverati, perchè l'Asp non fornisce, il fine settimana, questi dati. Ma è certo, come abbiamo scritto in un altro articolo, che gli ospedali di Marsala e Mazara sono in difficoltà.

Nel dettaglio, questa la situazione, con Alcamo città prima in ordine alfabetico e anche per numero di contagi. Situazione preoccupante a Trapani, con 213 contagi, e a Marsala, con 142. Ecco il dettaglio.

Alcamo 247, Trapani 213, Marsala 142, Castelvetrano 104, Erice 64, Mazara del Vallo 81, Castellammare del Golfo 50, Valderice 35, Pantelleria 22, Custonaci 21, Salemi 15, Paceco 17, San Vito Lo Capo 21, Campobello di Mazara 12, Buseto Palizzolo 21, Calatafimi Segesta 7, Favignana 7, Partanna 9, Petrosino 5, Gibellina 4, Vita 4, Santa Ninfa 3, Salaparuta 1.



I deceduti sono 35 dall'inizio della pandemia.