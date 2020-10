Coronavirus, Sicilia: oggi record di vittime e 952 positivi in più

31/10/2020 17:47:00

Diciotto vittime, come lo scorso 18 marzo: è il nuovo triste record registrato nelle ultime 24 ore in Sicilia dove il numero di positivi è stato di 952. Questo emerge dal bollettino di oggi, 31 Ottobre 2020.

Salgono a 14.442 gli attuali positivi di cui 962 ricoverati in ospedale, 122 in terapia intensiva (+5) e 13.358 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 6.814 mentre i morti, purtroppo, subiscono un'impennata: + 18 arrivando a 502 dall'inizio della pandemia.

Ancora in aumento, ma più lieve rispetto agli ultimi giorni, i casi di Covid nel resto d'Italia. Sono 31.758 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31.084), con il nuovo record dei tamponi, 215.886 (800 piu' di ieri). In forte crescita invece i decessi, 297 (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in più (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966).