La Pallacanestro Trapani prova a gestire lo "smart traning" per il settore giovanile

01/11/2020 20:43:00





A seguito della comunicazione di chiarimento diramata dalla Federazione Italiana Pallacanestro e nel rispetto di quanto già contenuto nel DPCM del 24 ottobre, la Pallacanestro Trapani comunica che per tutto il settore giovanile gli allenamenti in presenza saranno sospesi almeno fino al 24 novembre e che, probabilmente, l’inizio di tutti i campionati regionali slitterà a gennaio 2021. Lo staff del Settore Giovanile della Pallacanestro Trapani, però, ha deciso di non abbandonare i propri ragazzi e di dare continuità alle proprie attività organizzando gli allenamenti in modalità Smart Training . Al fine di stare vicino ai propri tesserati e alle rispettive famiglie in questo momento di incertezza e difficoltà, tutti gli allenatori organizzeranno sulla piattaforma ZOOM degli allenamenti personalizzati. Grazie ai nostri professionisti tecnici e fisici, verranno assicurati per ogni categoria, dai più piccoli Esordienti ai più esperti Under 20, tre appuntamenti settimanali da calendarizzare. Ogni ragazzo/atleta avrà così l’opportunità di mantenere viva la propria passione, di rimanere collegato al contesto squadra, agli allenatori ed ai preparatori fisici e, di conseguenza, all’intera Famiglia Granata. Questo il commento del coordinatore Alex Latini: “Siamo molto contenti di far partire questo progetto di Smart Training. Insieme alla società e allo staff tecnico abbiamo pensato che era giusto e importante gettare un’ancora ai nostri ragazzi del settore giovanile e trasmettere loro, in questo momento così difficile, un senso di appartenenza, di presenza e di certezza. Sicuramente sarà una dura prova, ma ci piace pensarla come un ostacolo da superare insieme, provando ad aumentare quella capacità di resilienza che ci renderà più forti quando si potrà di nuovo stare insieme su quel parquet che tanto amiamo”