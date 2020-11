La TH Alcamo è costretta a cedere il passo al forte Noci che si impone 22 a 29

01/11/2020 20:39:00

Nel campionato di pallamano di serie A2 la Th Alcamo, con il punteggio di 22 a 29 esce sconfitta dal match interno contro la capolista Noci. Per la formazione alcamese non è bastata la prova gagliarda di Saullo e compagni che hanno venduto cara la pelle per portare a casa almeno un ponto cedendo solo nel finale.

Noci al gran completo con la sola assenza di Recchia al Nuovo Pala Verga, mentre l’Alcamo deve rinunciare a Lipari infortunato e Saitta per motivi di lavoro.

Nonostante le premesse, Alcamo giocherà un grandissimo primo tempo, con una prova difensiva di buon livello e con il guardia pali Giuseppe Governale autore di una presentazione maiuscola.

Noci subito a comandare il match, difesa attenta e ripartenze in contropiede, 1-4 con Alcamo in affanno, dopo solo 5 minuti di partita.

Con calma la formazione alcamese trova il bandolo della matassa, e al 19° arriva il 5 pari.

Fabio Saullo, insieme al capitano il capitano, trascina i suoi al primo e unico vantaggio del match 8-7, a otto minuti dalla fine del primo tempo.

La formazione pugliese si organizza e piazza un break, con Vincenzo Laera, Giannuzzi e De Luca, che portano il punteggio sull’8 a 10.

Vito Vaccaro accorcia su Rigore, mentre Mastroscianni para il tiro di Fagone in chiusura di tempo che poteva portare al pari.

Nella ripresa, sul 9 a 10 l’Alcamo arriva nuovamente al pareggio 12-12 ma, complice qualche decisione arbitrale a lei sfavorevole, sarà costretto a rincorrere il Noci che allunga a metà ripresa sul 16 a 19.

Lo Th Alcamo da tutto e spreca per ben due volte il gol del meno due, così Noci non perdona e mette in ghiaccio la partita, andando sul 16 a 23, a dodici minuti dalla fine.

Alcamo troverà il modo di arrivare sul 22-27 a tre minuti dalla sirena ma Giannuzzi mette dentro le ultime due reti ospiti.

Finisce 22-29, con il Noci che porta a casa una vittoria più che meritata, mentre Alcamo, dopo due vittorie consecutive in Trasferta, perde ancora dopo la sconfitta di misura contro Mascalucia.

" Faccio i complimenti a miei Ragazzi" dice Benedetto Randes "abbiamo giocato senza due pedine fondamentali, contro un avversario forte e determinato, quasi alla pari per 45 minuti, ora arriva la sosta per gli impegni della Nazionale e spero di avere la squadra al completo nella trasferta di Benevento del 14 novembre", ha concluso Benedetto Randes.

Il tabellino della gara

Th Alcamo - Noci 22-29 (9-10)

Th Alcamo: Governale, Martino, Benenati, Dattolo 1, Fagone 4,Giorlando, Grizzo 1,Orlando 1,Saullo 6,Scire'4, Trovato, Vaccaro V. 5,Vaccaro G., Stellino.

All. Benedetto Randes

Noci: Corciane 1,De Finis, De Luca 3, Degiorgio 1,Fasanelli, Giannuzzi 6,Laera V. 12, Laera A. 4,Martino 1,Mastroscianni, Piepoli, Putignano, Quarato, Vicenti 1.All.Pasquale Maione.

Arbitri: Campailla e Guttadauro