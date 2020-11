Covid, il bollettino del 2 novembre in Sicilia: altri 1.024 casi, 18 vittime

02/11/2020 18:26:00

I nuovi casi di contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.024 a fronte di altri 8.034 tamponi eseguiti. Il quadro come sempre viene aggiornato dal bollettino del Ministero della Salute.

Le ulteriori vittime sono 18 per un totale di 536 dall'inizio della pandemia. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. Di questi 1.167 sono i ricoverati: 1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri. I guariti sono 266. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249, Trapani 15. Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19.

IN ITALIA: Diminuiscono ancora i contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno; l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri. I casi totali salgono così a 731.588, mentre le vittime sono ora 39.059.