03/11/2020 19:45:00





Salta l'amichevole pre campionato contro la Fortitudo Agrigento per la Pallacandestro Trapani, in programma per domani 4 novembre alle ore 18 al PalaMoncada. Tale decisione si è resa necessaria poiché la Fortitudo Agrigento dovrà necessariamente sottoporre i propri tesserati al tampone poiché nei giorni scorsi ha giocato contro il Green Basket Palermo che ha comunicato che alcuni suoi atleti sono risultati positivi al Covid-19.