Emergenza Covid, l'ASP di Trapani assume infermieri a tempo determinato

03/11/2020 19:00:00

Per far fronte all'emergenza Covid, l'ASP di Trapani ha pubblicato un avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria temporanea per assunzioni a tempo determinato nel profilo di infermiere,

La procedura selettiva straordinaria, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di CPS Infermiere Cat.D.

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web aziendale: www.asptrapani.it; utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web https://asptrapani.selezionieconcorsi.it; e seguendo le relative istruzioni.

Il bando che potete scaricare qui scade il 10 novembre. Tutto ciò che non verrà correttamente rappresentato tramite la suddetta piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione, sia per quanto attiene ai requisiti generali e specifici di ammissione, sia per quanto concerne la valutazione dei titoli.