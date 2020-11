Coronavirus, bollettino del 3 novembre: in Sicilia 1048 casi e 14 vittime

03/11/2020 18:11:00

Sono 1048 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore: per la terza volta di fila l'Isola supera dunque quota mille. Quattordici le vittime in un giorno, per un totale di 550. Otto pazienti più di ieri, in terapia intensiva (150 in totale) e 47 in regime ordinario, per un totale di 55 nuovi ricoveri (1222 in totale). Impennata invece di guariti, con 292 dimessi nelle ultime 24 ore (7569 in totale).

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 258, Catania 299, Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa 71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7.



Tornano a salire i nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile. L’incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203 in un solo giorno, portando il totale a 2.225. In crescita anche i ricoveri ordinari, +1.274 (ieri +938), 21.114 in tutto.

Il totale dei contagiati è ora di 759.829, i morti sono 39.412. Gli attualmente positivi superano i 400 mila e sono ora 418.142 (+21.630 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258).