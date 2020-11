Coronavirus, tutto esaurito all'ospedale di Marsala. La Regione promette un nuovo padiglione 

04/11/2020 15:07:00

Tutto esaurito all'ospedale di Marsala tra i pazienti ricoverati per Covid. Ci sono solo tre pazienti in terapia intensiva, e questo è buono. Ma l'ospedale è pieno per gli altri ammalati Covid, sono circa una novantina di posti. L'imperativo è tracciare e isolare, con screening di massa, ed è per questo che l'Azienda Sanitaria Provinciale farà dei tamponi a tutti gli studenti delle scuole superiori e ai loro familiari, nel fine settimana.

L'assessorato regionale alla Salute ha inviato una nota all'Asp autorizzandola alla progettazione di un nuovo padiglione per le malattie infettive, in un'area adiacente all'ospedale. E' una novità da prendere con prudenza, perché già la Regione annuncio un analogo intervento a Maggio, con tanto di foto di rito, senza poi fare nulla (e questo va sempre ricordato per capire cosa non si è fatto in questi mesi). La realizzazione del padiglione costa diversi milioni di euro e sarà un reparto di malattie infettive che, secondo sempre le promesse di Razza e Musumeci, rimarrà alla città. Vedremo.