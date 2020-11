Sicilia zona arancione, chiudono bar e ristoranti

04/11/2020 20:48:00

Come anticipato già stamattina da Tp24, la Sicilia è stata dichiarata zona "arancione" nel nuovo Dpcm con le misure di contrasto per evitare il diffondersi del coronavirus. La misura più importante è che da venerdì, non da domani, chiudono bar e ristoranti. Potranno fare solo asporto.

Le misure entreranno in vigore da venerdì e dureranno fino al 3 dicembre, anche se Conte ha specificato che il quadro epidemiologico sarà valutato nel frattempo.



Sicilia zona arancione, limiti agli spostamenti

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Sicilia area arancione, chiusura di mostre e musei

Chiusure di musei e mostre. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Sicilia area arancione, limiti nel trasporto pubblico

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.