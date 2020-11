Zone rosse e arancioni, le misure scattano da venerdì

04/11/2020 19:00:00

Resta ancora appeso ad un filo il destino della Sicilia. E' zona arancione? O zona gialla?

Certo è che sono scomparse le zone verdi. Adesso le Regioni sono divise in zone gialle, arancioni e rosse, con misure via via più stringenti. La Sicilia dovrebbe essere, in base agli indici e al trend di crescita del contagio, zona arancione, ma fino all'ultimo si tratta. La zona arancione, infatti, prevede la chiusura di bar e ristoranti.

Tutto è stato rinviato a venerdì. Il governo non sa decidere.

Sono 1.155 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.376 tamponi effettuati; 19 i decessi, che portano il totale a 569.

Con i nuovi casi salgono a 17.618 gli attuali positivi. Di questi 1.253 sono i ricoverati: 1.105 in regime ordinario e 148 in terapia intensiva due ricoverati in meno rispetto a ieri. I guariti sono 324. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 352, Catania 324, Messina 103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna 22.