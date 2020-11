Coronavirus. In Sicilia record di nuovi positivi e di decessi. I dati di oggi

05/11/2020 18:01:00

Record di contagi e di vittime. La vigilia dell'entrata in vigore della zona arancione fa registrare dati per nulla positivi in Sicilia. Sono 1322 i nuovi positivi in 24 ore, mai così tanti. E mai così tante le vittime in un giorno: 25, che fanno salire il conto a 594 in totale.

Sono stati fatti più di 9400, mai così tanti. In totale nell'Isola ci sono 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi in 24 ore sono 389. Le persone ricoverate sono 1.147 (+ 42), 157 in terapia intensiva (+9). In isolamento domiciliare si trovano in 17.222

Continua a salire la curva epidemica in Italia: sono 34.505 i nuovi contagi, contro i 30.550 di 24 ore fa. Aumenta di tanto il numero di decessi: sono 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 40.192. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.