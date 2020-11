Un mese di Grillo a Marsala

05/11/2020 16:20:00

Era il 9 ottobre scorso, ci fu l'insediamento del neo eletto sindaco Massimo Vincenzo Grillo, in una cerimonia non gremita ,di più, il covid 19 non faceva paura.

Nei giorni successivi, il ripristino del doppio senso di circolazione alla spagnola, sede della costruzione di una pista ciclabile, polemiche a iosa, ripensamento. La notizia del riattamento del nosocomio Borsellino quale centro Covid 19, quando l'assessore Razza nel maggio scorso a sala delle lapidi dichiarò che il S.Biagio sarebbe diventato, ospedale d'infettivologia, con tanto di foto con Grillo e il suo alleato Papania.

Dopo l'elezioni vuolá il Borsellino arrė Covid,e sulla motivazione stendiamo non un velo pietoso ma tonnellate di silenzio. Il S.Biagio non è antisismico, non erano a conoscenza che parte della strutture è nel convento settecentesco dei francescani e i nuovi padiglioni nell'ampio giardino, e lo avete scoperto il 6 ottobre? Un consiglio nel nosocomio ha sede il CSM, Centro Salute Mentale, una capatina? Sulla cassetta sigillata a p.zza del Popolo mi astengo.

Poi il 30 ottobre 2020 la determinazione n°30 che impegna la somma di € 5800 per i mesi novembre e dicembre dell'anno in corso comprensivi di oneri fiscali e Iva,salvo proroga all'approvazione del bilancio di previsione 2020-22, al Dott. Renato Briante esperto del sindaco. Briante facente parte della governance, squadra che come detto e scritto dal primo cittadino avrebbe operato a titolo gratuito. Si parla di squadra, quindi tutti, la Treccani non perdona, anche se la legge permette la retribuzione di 2 elementi. Il paradosso? l'esperto è per uno dei pochissimi settori dotati di dirigente. E siamo al primo mese,era solo il 9 Ottobre.

Vittorio Alfieri