"Non ci sono vaccini antinfluenzali", la denuncia di Nacci. Ad Erice l'Asp affitta il Covid Hotel

06/11/2020 10:10:00

Non ci sono i vaccini antinfluenzali in provincia di Trapani. E' l'allarme lanciato da Luigi Nacci, coordinatore regionale della Cisl Medicina Generale e presidente del consiglio comunale di Erice, chiedendo anche un incontro al commissario Asp Paolo Zappalà. Un incontro per discutere anche della chiusura del Cup.



Nei giorni scorsi il commissario dell'Asp ha spiegato che i vaccini sarebbero stati abbastanza da coprire il 75% della popolazione, “ma siamo in grado di coprire anche il 100%”. Intanto a proposito dell'emergenza Covid l'Asp ha preso in affitto una struttura per far alloggiare i pazienti positivi al Covid, autosufficienti, che non possono fare la quarantena nel proprio domicilio. Si tratta della struttura alberghiera Villa San Giovanni, di viale Nunzio Nasi ad Erice. Il contratto sottoscritto con la Santa Maria della Grazia Soc. Coop. prevede l'utilizzo per 4 mesi di 15 camere dell'hotel, e se necessario altre 15 e la proroga del contratto, l'importo complessivo è di 54 mila euro, 30 euro a camera in sostanza. E' un Covid Hotel, a tutti gli effetti, come il Villa Zina, affittato durante la prima ondata.